Polizei Braunschweig

POL-BS: Handtaschenraub

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Reichsstraße, 10.04.2023, 23:40 Uhr

Unbekannter entreißt eine Umhängetasche und flüchtet

Am Montagabend befand sich ein 38-jähriger Braunschweiger mit seiner Begleitung nach einem Restaurantbesuch auf der Reichsstraße, um dort eine Zigarette zu rauchen. Kurz vor Mitternacht kam ein bislang unbekannter Mann auf die beiden zu, schlug dem 38-Jährigen mehrfach mit einer Wodkaflasche auf den Kopf und entriss ihm seine Umhängetasche mitsamt Inhalt. Der Unbekannte wurde kurz verfolgt, jedoch in Höhe der Diskothek "DAX" aus den Augen verloren. Eine sofortige polizeiliche Fahndung führte ebenfalls nicht zur Feststellung des Täters.

Der 38-Jährige konnte sein in der Umhängetasche befindliches Handy im Bereich der Friedrich-Wilhelm-Straße orten. In einer dortigen Lokalität konnten das Handy und die Umhängetasche durch Polizeibeamte gefunden und sichergestellt werden. Die Geldbörse, die sich ebenfalls in der Tasche befand, fehlte.

Die Kriminalpolizei nahm den Sachverhalt auf, sicherte Spuren und fertigte eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell