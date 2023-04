POL-BS: Einbruch in mehrere Objekte des "Schimmel-Hofs"

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Abtstraße, 05.04.2023, 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr Unbekannter verunfallt an einem Tor und entfernt sich Am Mittwochmorgen kam es auf der Abtstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Renault Zoe kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem Metalltor am rückwärtigen Eingang der Ricarda-Huch-Schule. Das Tor trug massive Beschädigungen davon. Das Fahrzeug entfernte sich ...

mehr