Polizei Braunschweig

POL-BS: Trunkenheitsfahrt gestoppt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bohlweg, 09.04.2023, 02:50 Uhr

Mehrere Strafverfahren nach Verkehrskontrolle in der Innenstadt

In der Nacht von Freitag auf Samstag befand sich eine Streife auf der Stobenstraße, als aus dem Waisenhausdamm ein Pkw in die Kreuzung einfuhr, obwohl für den Funkstreifenwagen Grünlicht herrschte. Anschließend beschleunigte das Fahrzeug stark und überfuhr weitere Ampeln, ungeachtet dessen, dass diese Rotlicht anzeigten. Der 27-jährige Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Weil bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Der Mann konnte außerdem keinen Führerschein vorweisen. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren für ein anderes Fahrzeug ausgegeben.

Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Es wurden mehrere Strafverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell