Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Wohnungseinbruch

Kehl (ots)

Am Freitagabend, 19:40 Uhr, wurde von einer Bewohnerin festgestellt, dass in ihr Haus in der Söllingstraße eingebrochen wurde. Zwei männliche Täter sind durch ein Fenster in das Haus eingestiegen. Etliche Behältnisse wurden durchwühlt. Als die beiden Täter bemerkten, dass sich jemand in dem Haus aufhielt, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Fort-Bose-Straße. Dort rannten sie an einer Passantin vorbei, die mit ihrem Hund spazieren ging. Die eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Gesucht werden zwei männliche Täter, etwa 16 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, dunkel gekleidet, trugen Basecaps. Was genau entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden. Zeugen, insbesondere die Passantin mit ihrem Hund, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Kehl, Telefon 07851 8930, zu melden.

/AHim

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell