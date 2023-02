Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vereitelt

Offenburg (ots)

Das geschulte Auge eines sich in der Freizeit befindlichen Beamten des Polizeireviers Offenburg dürfte am Donnerstagabend einen Fahrraddiebstahl vereitelt haben. Dem achtsamen Blick des Polizisten ist es nicht entgangen, dass sich zwei männliche Personen kurz vor 18:30 Uhr im Zusammenwirken an einem verschlossenen, in der Gustav-Ree-Anlage abgestellten Elektrofahrrad zu schaffen machten. Während einer des Duos offensichtlich Schmiere stand, hantierte der andere aktiv am Schloss des Fahrrads. Allerdings zeigte sich, dass nicht nur das Auge des Beobachters geschärft war. Die beiden mutmaßlichen Diebe erahnten, dass ihre Machenschaften nicht unbemerkt blieben und flüchteten. Das ins Visier genommenen Fahrrad verblieb an Ort und Stelle. Einer der Verdächtigen, ein 36 Jahre alter Mann, konnte mit Unterstützung mehrerer hinzugezogener Streifenbesatzungen nach längerer Verfolgung in der Friedenstraße vorläufig festgenommen werden. Von seinem mutmaßlichen Komplizen fehlt bislang jede Spur. Gegen den vorläufig Festgenommenen wird wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

