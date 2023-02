Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruch misslungen

Rastatt (ots)

Was augenscheinlich der Versuch von Unbekannten sein sollte, in ein Wohnhaus in der Münchfeldstraße zu gelangen, scheiterte am Donnerstag scheinbar an einem stabilen Fenster. Nachdem die ungebetenen Besucher sich zuerst durch die Beschädigung eines Vorhängeschlosses Zugang zu einer Gartenhütte verschafft hatten, wollten sie ein Fenster zu dem Wohnhaus gewaltsam öffnen. Glücklicherweise misslang der Versuch, sodass lediglich ein Schaden am Fenster zurückblieb. Beamte des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 07222 7610 Zeugenhinweise entgegen. /ma

