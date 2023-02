POL-OG: Gengenbach - Erfolgreiche Durchsuchungsaktion, Eigentümer von Fahrrädern gesucht

Baden-Baden (ots) - In der Straße "Gewerbepark Cite" in Baden-Oos kam es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger war mit seinem Motorrad auf besagter Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen gegen 17:30 Uhr zu Fall kam. Der junge Mann verletzte sich dabei am Schultergelenk und wurde zur weiteren Behandlung von den Rettungskräften in ein örtliches Klinikum verbracht. ...

