POL-OG: Kehl - Kettenreaktion ausgelöst

Durbach (ots) - Ein Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag auf dem spiegelglatten Untergrund eines Gehwegs ausgerutscht und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Senior war gegen 14 Uhr auf dem abschüssigen Gehweg unterwegs, als das Unheil seinen Lauf nahm. Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme. /wo Rückfragen bitte an: ...

