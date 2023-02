Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau

Neuried - Betrüger am Werk

Gaggenau - Neuried (ots)

Das betrügerische Tun noch Unbekannter führte in den vergangenen Tagen zu einem finanziellen Schaden bei zwei Personen. In beiden Fällen wurde den Angerufenen mitgeteilt, sie hätten bei einem Gewinnspiel eine stattliche Summe Geld gewonnen und müssten zur Ausbezahlung des Gewinns entstehende Kosten mittels Gutscheinkarten begleichen.

Nachdem eine 72-Jährige aus Gaggenau auf diese Weise bereits die Nummerncodes für Geschenkkarten im Wert von 1.000 Euro für die "Notarkosten" durchgegeben hatte, meldeten sich die Betrüger erneut und berichteten von einer nun noch höheren Gewinnsumme, für welche die nun gestiegenen Notarkosten auf dieselbe Art beglichen werden sollten. Eine Aufmerksame Mitarbeitern des Drogeriemarktes, in welchem die Seniorin die Karten besorgen wollte, informierte die Frau bezüglich der gängigen Betrugsmasche und konnte die Dame so vor einem weiteren finanziellen Schaden bewahren.

Einem 58 Jahre alten Mann aus Neuried erging es ähnlich. In seinem Fall sollte das Geld über die Geschenkkarten für den Transport des Gewinnbetrages aufgebracht werden. Nachdem er am Mittwoch noch die Codes für die gekauften Karten im Wert von 3.500 Euro telefonisch an die Betrüger übermittelt hatte, forderten die Unbekannten nochmals Geld. Das nun entstandene Misstrauen veranlasste den 58-Jährigen zur Kontaktaufnahme mit den Beamten des Polizeipostens Neuried.

Nun ermitteln in beiden Fällen die Beamten der Kriminalpolizei.

Verhaltenstipps der Polizei:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

- Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

- Seriöse Unternehmen kontaktieren ihre Gewinner

nicht auf diesem Weg, sondern nehmen in der Regel schriftlich Kontakt mit den Glücklichen auf. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell