POL-OG: Baden-Baden - Handtasche entrissen

Ortenberg (ots) - Eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Visier von Einbrechern geraten. Die Unbekannten versuchten hierbei eine Schiebetür aufzuhebeln, sodass das Glas der Tür zersplitterte. Ferner wurde der Türrahmen beschädigt. In die Geschäftsräume sind die Einbrecher indes nicht vorgedrungen. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen. /wo Rückfragen bitte an: ...

