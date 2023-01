POL-PDKO: Gefährdung des Straßenverkehrs

Emmelshausen (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am Donnerstag, 19.01.2023 gegen 18:10 Uhr mittels Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Emmelshausen in der Straße "Auf der Heide" zu gelangen. Das Eindringen der Täter ins Hausinnere scheiterte jedoch. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer: 06742-8090 zu melden. ...

