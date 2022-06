Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugpersonal bedroht

Schorndorf (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01.06.2022) kam es in einem Regionalexpress am Halt in Schorndorf durch einen 46-Jährigen zu einer Bedrohung gegenüber dem eingesetzten Zugpersonal. Der Regionalexpress von Stuttgart nach Aalen befand sich heute (01.06.2022) gegen 00:30 Uhr am Bahnhof in Schorndorf, als ein 46-jähriger deutscher Staatsangehöriger das eingesetzte Zugpersonal, bestehend aus zwei Zugbegleiterinnen und einem Triebfahrzeugführer offenbar extrem bedrohte und sich hoch aggressiv zeigte. Eine Streife der Landespolizei konnte alle Beteiligten beim Halt am Schorndorfer Bahnhof feststellen und den Beschuldigten einer Kontrolle unterziehen. Der Grund für die Bedrohungen und Aggressionen des 46-Jährigen ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Gegen den im Landkreis Emmendingen wohnhaften Mann wurde durch die Bundespolizei Stuttgart nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet.

