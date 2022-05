POL-EL: Nordhorn - Parkbarriere beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Freitag zwischen 10.30 und 11.30 Uhr ist es in der Straße Neuenhauser Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein am Straßenrand geparkter weißer Mercedes wurde dabei von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn ...

mehr