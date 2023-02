Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Offenburg (ots)

In der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße kam es am frühen Donnerstagmorgen zum Aufbruch zweier kostenpflichtiger Automaten einer ortsansässigen Firma. Unbekannte sollen die beiden Apparate mittels Werkzeug zwischen 1:40 Uhr und 1:50 Uhr aufgehebelt und die darin befindlichen Wertmünzen entwendet haben, bevor sie anschließend den Tatort in einem Auto verließen. Der Wert der erbeuteten Münzen beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Durch die Gewalteinwirkung entstand an den Automaten ein Schaden von circa 8000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

