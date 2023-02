POL-OG: Durmersheim, L608 - Drei Verletzte

Appenweier (ots) - Ein Brand in der Sander Straße rief am heutigen Donnerstagmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll aus noch nicht abschließend geklärten Gründen gegen 15.45 Uhr in einem Container befindlicher Abfall in Brand geraten sein. Die Wehrleute waren schnell zur Stelle und löschen die betroffene Stelle aktuell ab. Ob ein nennenswerter Sachschaden ...

mehr