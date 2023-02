Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Eingebrochen, Hinweise erbeten

Sasbach (ots)

Unbekannten Tätern gelang es am Donnerstagabend in ein Wohnhaus im Wiesenweg einzudringen. Über den Garten kommend gelangten Sie zwischen 16:30 Uhr und 20:30 mittels Gewalteinwirkung in das Innere des Hauses, wo sie anschließend Vermögensgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch etwas Verdächtiges beobachtet haben, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07841 70660 mit den Ermittlern des Polizeireviers Achern/Oberkirch in Verbindung. /le

