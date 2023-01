Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Frau von Männergruppe sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.01.2023, kam es gegen 5.20 Uhr in Freiburg auf der Eisenbahnstraße zu einem sexuellen Übergriff auf eine 37-jährige Frau.

Die Geschädigte befand sich auf dem Heimweg, als sie von drei Männern angesprochen und von diesen daraufhin zunächst rund 150 Meter begleitet wurde. Hierbei kam es bereits zu körperlichen Berührungen. Auf Höhe eines Drogeriemarktes in der Eisenbahnstraße drängten die Männer die 37-Jährige in eine Ecke und berührten sie gegen ihren Willen unsittlich. Die Frau rief um Hilfe und setzte sich zur Wehr. Als ein Sicherheitsdienstangestellter eines nahegelegenen Hotels einschritt, flohen die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Daraufhin bemerkte die Geschädigte, dass Ihr Mobiltelefon entwendet worden war.

Eine Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Möglicherweise könnten Passanten die Tat bemerkt haben, weshalb die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761/882-2880) Zeugen sucht, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zur Täterschaft geben können.

