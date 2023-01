Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen-Waldkirch-Kollnau: Schäden durch Feuerwerkskörper

Freiburg (ots)

In der Silvesternacht beschäftigten zahlreiche Einsätze die Kräfte der Feuerwehr, des DRK und der Polizei. Größere Personenschäden wurden der Polizei im Bereich Waldkirch nicht mitgeteilt. Allerdings wurden fahrlässig und teilweise auch mit zumindest bedingtem Vorsatz einige Sachbeschädigungen begangen.

An einigen Stellen wurden mit ganz offensichtlich unzulässig besorgten Knallkörpern mit sehr hoher Sprengkraft beispielsweise öffentliche Mülleimer gesprengt.

Sehr wahrscheinlich war es auch ein Feuerwerkskörper, der in Kollnau eine Weichbodenmatte entflammte und samt ihrer Abdeckvorrichtung komplett zerstörte. Wie es aussieht, haben derzeit noch nicht ermittelte Täter einen Feuerwerkskörper auf die Hochsprungmatte beim Sportgelände der Georg-Schindler-Halle deponiert und dort entzündet. Dies führte zu einem Vollbrand der Matte mit hohen Flammen, die durchaus auch hätten noch weiteren Schaden anrichten können. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte löschen.

In Waldkirch war es ein offensichtlich gut gemeinter Brief, der an eine Rakete gebunden wurde, sich dann aber entzündete und beim Landen eine Frau in Gefahr brachte, die nun möglicherweise eine beschädigte Jacke hat.

In Denzlingen begann ein in der Nähe der AVIA Tankstelle befindliches Maisfeld zu brennen. Derzeit sieht es ganz danach aus, dass eine fahrlässig gezündete und dann irrgeleitete Rakete das Feuer entzündet hat. Auch hier konnte glücklicherweise größerer Schaden verhindert werden. Passanten hatten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen können. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesen oder auch anderen Branddelikten geben kann, möge sich mit der Polizei Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

WKI/rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell