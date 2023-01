Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verletzter meldet sich beim Revier - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 01.01.2023, gegen 03.45 Uhr, konnte nach vorherigem Klingeln eine augenscheinlich verletzte Person liegend vor dem Polizeirevier in der Basler Straße festgestellt werden. Der alkoholisierte 27-jährige Mann hatte wohl eine größere Kopfverletzung. Von dem hinzugezogenen Rettungsdienst wollte er sich nicht behandeln lassen. Der 27-Jährige sei wohl von mehreren Personen verbal angegangen worden und dann habe ihm eine Person eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Hier ist nicht bekannt wann und wo in Weil am Rhein der Vorfall passiert sein könnte. Deshalb sucht das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, Zeugen, welche dementsprechende Wahrnehmungen gemacht haben. Der 27-Jährige wurde von seiner Ehefrau abgeholt, welch zusicherte in einem Krankenhaus vorstellig zu werden.

