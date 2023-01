POL-FR: Rümmingen: Pkw überschlägt sich auf dem Wittlinger - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Vermutlich aufgrund einer fehlgeleiteten Feuerwerksrakete geriet am Sonntag, 01.01.2023, kurz vor 00.30 Uhr, ein abgemeldetes Wohnmobil in Brand. Das Wohnmobil stand in der Rötelbachstraße in Brennet auf einem Waldgrundstück. Zeugen, welche sich wohl in unmittelbarer Nähe befanden, konnten den Brand nicht löschen. Das Wohnmobil konnte von der Feuerwehr abgelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. ...

mehr