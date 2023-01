Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: aufgestellter Schachtdeckel verursacht Verkehrsunfall - Zeugensuche

Unbekannte entfernten vermutlich in der Silvesternacht einen Schachtdeckel in der Feuerbachstraße, in Höhe eines Landgasthofes, und setzten diesen senkrecht wieder ein. Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am 01.01.2023, gegen 06.00 Uhr, die Feuerbachstraße, bemerkte das Hindernis auf der Straße zu spät und verunfallte mit ihrem Skoda Fabia. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. An der Örtlichkeit sollen an mehreren Stellen Silvesterfeuerwerk abgebrannt worden sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein erhofft sich deshalb Hinweise von Zeugen, welche Angaben zu verdächtige Personen machen können. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621 9797-0 erreichbar.

