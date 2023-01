Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Männer halten Ausschau nach nicht verschlossenen Autos - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 01.01.2023, gegen 07:50 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie zwei junge Männer in der Hindenburgstraße in Denzlingen offensichtlich nach nicht verschlossenen Autos Ausschau hielten. Diese zogen an den Türgriffen, blieben jedoch nach Beobachtungen des Hinweisgebers erfolglos.

Der Zeuge machte alles richtig, beobachtete weiter und verständigte parallel die Polizei. Diese war schnell vor Ort und konnte die beiden beschriebenen Tatverdächtigen einer näheren Kontrolle unterziehen. Trotz unschlüssiger Angaben war den beiden jungen Männern, 2004 und 1991 geboren, keine Straftat nachzuweisen, sodass sie wieder auf freien Fuß entlassen werden mussten.

Wer im Bereich der Hindenburgstraße am Neujahrsmorgen, gegen 07:00 Uhr, weitere Beobachtungen gemacht hat, welche zum beschriebenen Sachverhalt passen könnten, wird gebeten, sich mit der Polizei Denzlingen, Telefon 07666/9383-0, in Verbindung zu setzen.

WKI/rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell