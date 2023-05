Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 21.05.2023, 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Aspach: Unfall mit Leichtverletzter

Samstagnacht, 20.05.2023, gegen 23:35 Uhr kam es an der Einmündung der Schöntaler Straße in die Landesstraße 1115 zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger VW-Fahrer missachtete seine Wartepflicht beim Einfahren in die Landesstraße. Um den Zusammenstoß zu verhindern wich eine 29-jährige Hyundai-Fahrerin aus. Sie kam hierdurch nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Ampel. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, es entstand ca. 4.000 Euro Sachschaden.

Kernen im Remstal: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am frühen Sonntagmorgen, 21.05.2023, gegen 02:00 Uhr wurde ein stark beschädigter VW-Pkw in der Verlängerung der Kelterstraße festgestellt werden. Dieser war wohl zuvor in unmittelbarer Nähe von der Fahrbahn abgekommen und hatte mehrere Flurschäden verursacht. Zeugen, die Aussagen zum Unfall oder den verantwortlichen Personen treffen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 zu melden.

Waiblingen-Hegnach: Feuerwehreinsatz nach Brand eines Baumes

Am Sonntag, 21.05.2023, gegen 01:10 Uhr rückte die Feuerwehr Hohenacker mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften aus, da ein Brand im Bereich Salbeiweg festgestellt worden war. Von einem Komposthaufen ausgehend brannte dort ein alleinstehender Baum. Dieser konnte gelöscht werden. Als Ursache kommt noch warme Asche in Betracht.

Schwaikheim: Feuerwehreinsatz

Am Samstag, 20.05.2023, gegen 18:58 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei wegen eines ausgelösten Brandmelders in den Fritz-Ulrich-Weg aus. In einer Dachgeschosswohnung konnte rauchendes Essen auf dem Herd festgestellt und gelöscht werden. Bewohner waren keine anwesend. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte ein offener Brand mit Sachschaden verhindert werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Schwaikheim mit drei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften.

