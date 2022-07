Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dieseldiebstahl

Osann-Monzel (ots)

In der Moselstraße in Osann-Monzel entwendeten bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum, Freitag, 22.07.2022, 15:30 Uhr bis Montag, 25.07.2022, 06:30 Uhr mehrere hundert Liter Kraftstoff aus einem Bagger. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 erbeten.

