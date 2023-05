Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 21.05.2023, 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Samstag, 20.05.2023, gegen 22:55 Uhr wollte ein 27-jähriger VW-Fahrer die B29 an der Ausfahrt Affalterried verlassen. An der Einmündung der dortigen Kreisstraße 3325 wollte er nach links in Richtung Affalterried abbiegen. Von dort kam ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer, der seinerseits nach rechts auf die Zufahrt zur B29 einbiegen wollte. Hierbei geriet der Mercedes auf die Spur des VW-Fahrers und streifte dessen Fahrzeug. Hiernach entfernte sich der Mercedes von der Unfallstelle. Es soll sich um hierbei um das Modell CLA Coupé mit AA-Zulassung gehandelt haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Aussagen zu dem gesuchten Fahrzeug machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361 524-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit Sachschaden

Am Samstag, 20.05.2023, gegen 16:15 Uhr kam es in Straßdorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Renault-Fahrerin missachtete an der Kreuzung Einhornstraße / Ramnestweg die Vorfahrt einer 49-jährigen Ford-Fahrerin. Hierdurch kam es zum Unfall, bei welchem ca. 6.000 Euro Sachschaden entstanden.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht nach Diebstahl

Am Samstag, 20.05.2023, gegen 15:25 Uhr wurde vom Parkplatz des Lidl-Marktes in der Benzholzstraße ein ungesichertes Fahrrad der Marke California entwendet, während die Geschädigte kurze Zeit beim Einkaufen war. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Gestürzter Radfahrer

Am Samstag, 20.05.2023, gegen 19:07 Uhr stürzte ein 23-jähriger Fahrradfahrer in der Vorderen Schmiedgasse beim Absteigen ohne Fremdbeteiligung und verletzte sich hierbei leicht.

Spraitbach: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Samstag, 20.05.2023, gegen 16:09 Uhr befuhr ein 29-jähriger Yamaha-Fahrer die B 298 von Spraitbach in Richtung Schwäbisch Gmünd. In einer Kurve verlor er dir Kontrolle und stürzte. Er verletzte sich leicht, Am Motorrad und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Gschwend: Unfall mit verletzter Pkw-Fahrerin

Am Samstag, 20.05.2023 gegen 20:30 Uhr kam eine 29-jährige VW-Fahrerin auf der Landesstraße 1080 zwischen Gschwend und Rotenhar vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Hiernach stürzte das Fahrzeug einen kleinen Abhang hinunter und überschlug sich. Die Fahrerin kam leichtverletzt ins Klinikum.

