Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisstensuche erfolgreich

Aalen (ots)

Oberrot: Vermisstensuche erfolgreich

Am Samstag wurde eine Vermisstensuche nach einem 63-Jährigen aus Oberrot eingeleitet, da vermutet werden musste, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Hierzu war neben mehreren Polizeistreifen ein Polizeihubschrauber und eine Rettungshundestaffel im Einsatz. Der Mann konnte schließlich am Nachmittag wohlbehalten angetroffen und in die Senioreneinrichtung zurückgebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell