Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Backnang, B 14: Mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Am Freitag gegen 15:10 Uhr befuhr eine 32-Jährige die B 14 von Backnang - Strümpfelbach in Richtung Oppenweiler mit ihrem PKW VW. In einer leichten Rechtskurve auf Höhe vom Katharinenhof, geriet die Frau mit ihrem PKW aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem PKW Kia eines 32-Jährigen zusammen. Durch den Unfall wurden die Unfallverursacherin und ein 2-jähriges Kind in ihrem Auto jeweils leicht verletzt. Im PKW Kia wurde eine 27-jährige Mitfahrerin schwer, und der 32-jährige Fahrer sowie zwei zwei- und vierjährigen Kinder jeweils leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Zur Fahrbahnreinigung waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei Backnang im Einsatz.

Gem. Welzheim: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 17 Uhr wollte ein 65-Jähriger mit seinem PKW Suzuki von der Schorndorfer Straße nach links auf die Landesstraße 1150, in Richtung Breitenfürst abbiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt einer 43-Jährigen, die mit ihrem Motorrad Yamaha auf der Landesstraße aus Richtung Breitenfürst kam. Es kam zur Kollision und die 43-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 65-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 13.500 Euro.

Schorndorf: Vier Schwerverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Am Freitag gegen 16:45 Uhr wollte eine 19-Jährige die Waiblinger Straße, aus Richtung Grafenbergweg, geradeaus in die Mittlere Uferstraße mit ihrem PKW BMW überqueren. Sie missachtete dabei die Vorfahrt einer 66-Jährigen, die mit ihrem PKW Ford auf der Waiblinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und der BMW der 19-Jährigen schleuderte nach dem Aufprall noch auf einen PKW Porsche, der im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt warten musste. In dem Porsche befand sich ein 61- und eine 60-Jährige. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Schorndorf gerettet werden. Alle vier Fahrzeuginsassen der drei Fahrzeuge mussten mit jeweils schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell