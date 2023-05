Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Vandalismus, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Aalen: Video-Sprechanlage entwendet

In der Bahnhofstraße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Video-Sprechanlage aus der Außenwand eines dortigen Wohngebäudes gerissen und entwendet. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Tannhausen: Vandalismus und Diebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Freitag, 06:50 Uhr kam es in der Hauptstraße sowie in der Dinkelsbühler Straße zu Sachbeschädigungen und mehreren Diebstählen. Entlang der L1076 entwendeten Diebe mehrere Verkehrszeichen und Wegweiser. Ebenso wurde eine Warnbake gewaltsam aus dem Bodenträger gerissen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 zu melden.

Heubach: Sachbeschädigungen an Wanderparkplatz

Am Donnerstag stellte eine 66-Jährige gegen 13 Uhr ihren VW auf dem Wanderparkplatz "Rosentein" ab. Als sie gegen 17:30 Uhr zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug fest. Ebenso wurde an einem Fiat eines 56-Jährigen, welcher zur selben Zeit an dem Wanderparkplatz abgestellt war, die Türgriffe und Spiegel abgerissen. Hinweise zu den Verursachern nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Rechberg: Rechtsfahrgebot missachtet

Am Freitag befuhr eine 25-Jährige gegen 06:40 Uhr mit ihrem Seat die Hohenstaufenstraße. In einer Kurve missachtete sie das Rechtsfahrgebot und es kam zu einem Zusammenstoß mit einem 23-jährigen Ford-Fahrer. Der hierbei entstandene Schaden beträgt etwa 3800 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug beschädigt

Ein im Heinrich-Steimle-Weg geparkter Mitsubishi wurde in der Zeit von Montag, 11:30 Uhr bis Mittwoch, 16 Uhr von bislang Unbekannten beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wollte sich ein bislang unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Parlerstraße verschaffen. Offenbar hatte er versucht, die Wohnungstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

