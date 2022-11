Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Nach Einbruch in Schule Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (11.11.) und Samstagmittag (12.11.) in eine Schule am Potsdamer Weg ein. Nachdem sich die Unbekannten unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Schule verschafften, hielten sie in mehreren Räumen Ausschau nach potentieller Beute. Schließlich entwendeten sie Geld aus mehreren Geldkassetten und vermutlich auch einen Generalschlüssel. Die Kriminellen flüchteten im Anschluss unerkannt.

Insgesamt könnte der Schaden mehrere tausend Euro betragen, falls die Schließanlage der Schule ausgetauscht werden muss. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Kelsterbach nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu erreichen.

