Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstähle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

In der Zeit zwischen Mittwochmittag, 12.30 Uhr und Donnerstagnachmittag, 15.50 Uhr beschädigten Unbekannte an mindestens drei in der Bismarckstraße abgestellten Fahrzeugen die jeweiligen Außenspiegel, wobei ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Vorfahrt missachtet - 23.000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Landesstraße 1029 / B 290 missachtete ein 80-jähriger Golf-Fahrer am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr die Vorfahrt einer 31-jährigen Ford-Lenkerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, erlitten die Pkw-Lenkerin und ihr Baby, welches sich in einer Sitzschale befand, leichte Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aalen: Unfallflucht

Mit ihrem Opel Corsa beschädigte eine 28-Jährige am Mittwochvormittag gegen 11.35 Uhr das Rolltor der Rathaus-Tiefgarage in der Gmünder Straße, wobei ein Gesamtschaden von rund 38.500 entstand. Die Verursacherin fuhr davon, ohne den Unfall zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, konnten der Polizei das Kennzeichen des Opel nennen, so dass die 28-Jährige rasch ermittelt werden konnte.

Aalen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen - iPhones entwendet

Zwischen 2.40 Uhr und 3.20 Uhr am Donnerstagmorgen schlugen im Nördlichen Stadtgraben Unbekannte die Scheibe eines Hyundai ein und entwendeten drei iPhones, welche auf dem Beifahrersitz abgelegt waren. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: 33-Jähriger im Ausnahmezustand

Anwohner der Eichwaldstraße riefen am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr die Polizei zu Hilfe, nachdem ein 33-Jähriger in der elterlichen Wohnung randalierte. Der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und verwirrt war, warf Gegenstände aus dem Fenster und schrie herum. Beim Eintreffen der Polizei vernahmen die Beamten laute Schläge aus der Wohnung. Der 33-Jährige stand zudem deutlich unter der Wirkung von Alkohol und versuchte sich zu verbarrikadieren. Dennoch konnte er aus der Wohnung geholt und einer Fachklinik zugeführt werden.

Ellwangen: Diebstahl aus Fahrzeug

Ein Dieb schlug am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr an einem Opel, der in der Sulzgasse abgestellt war, die Scheibe der Beifahrertüre ein und entwendete einen im Fahrzeug liegenden Geldbeutel. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagmittag zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Opel Zafira beschädigte, der in diesem Zeitraum an einer Gartenanlage in der Költhaldenstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Mögglingen: Auf der Zufahrtsstraße gewendet

Von der Landesstraße 1161 aus Richtung Heubach kommend, fuhr eine 37-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf die B 29 ein. Als sie bemerkte, dass sie versehentlich die falsche Zufahrt genommen hatte, wendete sie ihren Mercedes Benz auf der Auffahrt, wobei es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 55-Jährigen kam, die ihrerseits in Richtung Mögglingen unterwegs war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell