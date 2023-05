Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 15:15 Uhr einen in der Kocherstraße auf einem Parkplatz stehenden VW. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Hinweisen zum noch unbekannten Unfallverursacher. Dieser war nach bisherigen Erkenntnissen wohl mit einem blauen Mercedes unterwegs.

Crailsheim: Blumen herausgerissen

Mehrere Vandalen rissen am frühen Freitagmorgen gegen 02:30 Uhr mehrere Pflanzen aus Blumenkübeln in der Bahnhofstraße heraus und waren diese in die Jagst. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu den noch unbekannten Tätern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell