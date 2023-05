Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Unfallflucht

Mainhardt: Unfall beim Rückwärtsfahren

Am Mittwochabend kam es gegen 17:50 Uhr auf Grund einer Unachtsamkeit zu einem Unfall zwischen einem PKW, einer Straßenlaterne und einer Schaufensterscheibe. Der 23-jährige Fahrer des PKW stieß beim Rückwärtsfahren gegen die Straßenlaterne und das Schaufenster. Er wurde nicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Schaden von mindestens 4.000 EUR.

Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Mittwoch kam es zwischen 15:00 Uhr und 15:18 Uhr auf dem Parkplatz in der Kocherstraße zu einem Unfall zwischen einer blauen Mercedes A-Klasse und einem VW Golf. Die Fahrerin der blauen A-Klasse entfernte sich vor Eintreffen der Polizei von der Unfallörtlichkeit. An dem VW Golf entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791-4000 zu wenden.

