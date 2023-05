Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bohrmaschine entwendet - Sachbeschädigung - Kassiererin verletzt - Unbefugter Zutritt in Stollen - Radfahrer prallt gegen PKW

Aalen (ots)

Aalen: Bohrmaschine entwendet

Am Mittwoch gegen 15:20 Uhr ließ ein Mitarbeiter einer Handwerksfirma eine Bohrmaschine der Marke Hilti auf einer Baustelle in der Rombacher Straße, Ecke Anton-Huber-Straße für etwa fünf Minuten unbeaufsichtigt. Als er zurück kam stellte er den Diebstahl der Maschine fest. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Bohrmaschine nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Lorch/Weitmars: Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Freitag, 05.05. bis Montag, 15.05.23, wurde auf einem Spielplatz in der Hohbergstraße der Metallpfosten eines Ortsschildes verbogen und anschließend das Schild aus der Halterung geschraubt und entwendet. Der Schaden wird auf etwa 750 Euro beziffert. Hinweise zu den Verursachern nimmt der Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 entgegen.

Mutlangen: Kassiererin verletzt

Eine Kassiererin wurde am Dienstag in einem Lebensmittelmarkt "In der Breite" nach einem Ladendiebstahl leicht verletzt. Gegen 16:30 Uhr wollte ein bislang Unbekannter mit einem Artikel den Supermarkt, ohne zu bezahlen, verlassen. Als sie den Mann am Verlassen des Ladens hindern wollte, wurde sie von einem seiner zwei Begleiter geschubst, wodurch sie gegen eine Tür fiel und sich leicht verletzte. Anschließend flüchteten die drei Männer in Unbekannte Richtung. Hinweise auf die drei Männer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Hüttlingen: Radfahrer prallt gegen PKW

Ein 11-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 07:30 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Hohen Straße in Richtung Jahnstraße. Beim Einfahren in die Jahnstraße prallte er ungebremst mit einem von links kommenden VW-Caddy einer 47-Jährigen zusammen. Glücklicherweise blieb der Junge bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Schaden am PKW beträgt etwa 500 Euro.

Aalen: Unbefugter Zutritt in Stollen

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich zwischen Sonntag und Mittwoch - durch aufflexen des verschlossenen Grubenzugangs - unerlaubt Zutritt zum Stollen "Süßes Löchle". Der hierbei entstandene Schaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell