Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist - VW Bus entwendet - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: VW Bus entwendet

Ein bislang Unbekannter nutzte am Mittwochmorgen die Gunst der Stunde und entwendete das Fahrzeug einer 70-Jährigen. Die Frau war gegen 2.30 Uhr mit dem Austragen von Zeitungen beschäftigt und hatte den weißen VW Bus in der Bahnhofstraße abgestellt. Den Fahrzeugschlüssel hatte die 70-Jährige stecken lassen. Als sie zum Parkplatz zurückkam, musste sie feststellen, dass das Fahrzeug entwendet worden war. Auffällig an dem Fahrzeug ist das seitliche Logo des Deutschen Roten Kreuzes; das Kennzeichen lautet AA - RK 129. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug bzw. dem Dieb blieb bislang erfolglos. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des PKW nimmt der Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990 entgegen.

Westhausen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Landesstraße 1029 / Kreisstraße 3319 missachtete eine 19-jährige Ford-Fahrerin am Dienstagabend gegen 18 Uhr die Vorfahrt eines 26 Jahre alten Lkw-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die 15-jährige Beifahrerin im Ford leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Aalen: In Gewahrsam genommen

Mehrfach mussten Beamte des Aalener Polizeireviers am Mittwochnachmittag wegen einem 37-Jährigen ausrücken, der in alkoholisiertem Zustand eine Haustüre in der Hardtstraße beschädigte und Kunden eines Ladengeschäftes in der Alten Heidenheimer Straße anpöbelte. Der polizeibekannte Mann, der sich den Polizisten gegenüber sehr aggressiv verhielt, wurde letztlich in Gewahrsam genommen, um weitere Störungen seinerseits zu vermeiden.

Hüttlingen: 3200 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der Wasseralfinger Straße ereignete, entstand am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr ein Sachschaden von rund 3200 Euro. Mit ihrem Fiat Punto fuhr eine 25-Jährige rückwärts auf die Fahrbahn ein; zeitgleich fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Postauto von einem Parkstreifen kommend auf die Wasseralfinger Straße ein, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Aalen-Unterkochen: Aufgefahren

An der Ampelanlage in der Heidenheimer Straße fuhr eine 19-Jährige am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr mit ihrem VW Golf auf den stehenden Ford Kuga eines 56-Jährigen auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Aalen: Unfallflucht

In der Zeit zwischen Montagabend 22 Uhr und Dienstagmorgen 8.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Opel, der in diesem Zeitraum in der Mozartstraße abgestellt war. An dem Fahrzeug wurde der Außenspiegel der Fahrerseite zerstört sowie der linke Kotflügel zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: 15.500 Euro Schaden

Auf rund 15.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend entstand. Kurz vor 18 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Ford die Landesstraße 1078 zwischen Bopfingen und Kirchheim. Während der Fahrt löste sich der Anhänger von seinem Fahrzeug und rollte gegen den entgegenkommenden Pkw eines 42-Jährigen. Dieser wurde nach dem Unfall zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, welches er am selben Tag jedoch wieder verlassen konnte.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstagmorgen zwischen 9 und 9.30 Uhr den VW Passat einer 49-Jährigen, den diese auf dem Kundenparkplatz eines Geschäftes in der Bahnhofstraße abgestellt hatte. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Rainau: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 65-Jähriger am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr mit seinem Lkw einen an der Einmündung Goldshöfer Straße / Aalener Straße stehenden BMW, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Heubach: Exhibitionist

Am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr hielt sich eine 19-Jährige zusammen mit zwei Freundinnen auf einer Treppe bei der Realschule im Galgenbergweg auf. Als sie sich zufällig umdrehte, bemerkte sie einen Mann, der mit heruntergelassener Hose in der Nähe stand und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die 19-Jährige erschrak dermaßen, dass sie laut losschrie, woraufhin der Unbekannte sich hinter einem größeren Busch versteckte. Anschließend rannte er zu einem Fahrzeug und fuhr davon. Die 19-Jährige beschrieb den Unbekannten als ca. 170 bis 175 cm groß, ca. 50 bis 60 Jahre alt, kräftige Statur. Der Mann war mit einer Jeans, einem gestreiften T-Shirt und einem blau oder schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Bei dem Fahrzeug handelte es sich - Aussagen der 19-Jährigen zufolge - evtl. um einen schwarzen Suzuki Jimny. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell