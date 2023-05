Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden-Birkmannsweiler: Frau stirbt bei Gebäudebrand

Aalen (ots)

Gegen 4:30 Uhr am Mittwochmorgen meldete ein Zeuge einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Silcherstraße. Die Feuerwehr Winnenden war mit einem Großaufgebot von 10 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften vor Ort im Löscheinsatz. Die 69-jährige Bewohnerin des Hauses konnte nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Der Sachschaden an dem Gebäude dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zu den Todesumständen und der Brandursache aufgenommen.

