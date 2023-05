Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Küchenbrand - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: 10.000 Euro Sachschaden

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 20-Jähriger am Montagabend verursachte. Gegen 22.25 Uhr befuhr er mit seinem Alfa Romeo die Ulmer Straße in Richtung Unterkochen. Eigenen Angaben zufolge wurde ihm an der Einmündung zur Kochertalstraße von einem unbekannten Fahrzeug die Vorfahrt genommen, weshalb er mit seinem Pkw zunächst gegen die rechte und anschließend gegen die linke Leitplanke prallte. Bei der Unfallaufnahme konnten Anhaltspunkte auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln bei dem 20-Jährigen festgestellt werden, weshalb ein entsprechender Test durchgeführt wurde, der positiv verlief. Der Unfallverursacher musste sich daher im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Zudem bestehen an den Schilderungen zum Unfallhergang erhebliche Zweifel. Zeugen des Unfalls werden deshalb gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Abtsgmünd: Sachbeschädigung

Unbekannte schlugen am Montagabend gegen 22.15 Uhr das Küchenfenster eines Gebäudes im Schumannweg ein, wobei ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Westhausen-Reichenbach: Küchenbrand

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Brand am Montagabend entstand. Gegen 21 Uhr war es in einem Mehrfamilienhaus in der Donauschwabenstraße in der Küche einer 56-Jährigen zu einem Feuer gekommen. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Westhausen, die mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Personen kamen nicht zu schaden. Beamte des Aalener Polizeireviers haben Ermittlungen bzgl. der Brandursache aufgenommen.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montagnachmittag gegen 16 Uhr den BMW eines 59-Jährigen, den dieser auf dem Kundenparkplatz eines Gartencenters in der Wilhelm-Merz-Straße abgestellt hatte. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zu. Mit seinem Seat Leon befuhr ein 33-Jähriger gegen 16.20 Uhr die Curfeßstraße in Richtung Friedrichstraße. Der Radler befuhr zeitgleich den Radfahrstreifen parallel zur Turnstraße in Fahrtrichtung Wasseralfingen. An der Stoppstelle übersah der 33-Jährige den Radfahrer und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Der 61-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Westhausen: Aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 35-Jähriger seinen Smart auf der B 29 bei Westhausen anhalten. Ein 31-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf. Bei dem Unfall erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen.

Aalen: Aufgefahren II

Rund 3500 Euro Schaden entstand bei einem Auffahrunfall, der sich am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr ereignete, als ein 52-Jähriger mit seinem Omnibus auf den verkehrsbedingt abbremsenden Lkw eines 39-Jährigen auffuhr.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Spitalgasse / Hauptstraße missachtete ein 40-jähriger Opel-Fahrer am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Vorfahrt eines 20 Jahre alten BMW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Waldstetten: Parkrempler

Eine 28-Jährige verursachte am Montagabend gegen 18 Uhr einen Sachschaden von rund 10.000 Euro, als sie mit ihrem Mercedes Benz beim Ausparken gegen einen Mercedes fuhr, der in der Robert-Bosch-Straße abgestellt war.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von einer Grundstücksausfahrt kommend, fuhr eine 24-Jährige am Montagnachmittag gegen 17 Uhr mit ihrem Audi A 3 auf die Straße "Am Limes" ein. Dabei übersah sie einen dort geparkten Ford Kuga und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rückwärtsfahren

Am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr beschädigte ein 20-Jähriger mit seinem Opel Astra beim Rückwärtsfahren einen in der Einhornstraße stehenden Audi, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand.

