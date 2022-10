POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (27.10.2022), gegen 5 Uhr, beobachtete ein 22-jähriger Zeuge zwei Männer, wie diese in einer Tankstelle in der Heinigstraße Getränke und Sisha-Tabak stahlen. Der Zeuge sprach die Diebe, einen 26- und einen 36-jährigen Mann, an, worauf es zu einem Streit kam. Im Verlauf des Streites griffen die Täter den Zeugen an und verletzten ihn leicht. Er wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: ...

