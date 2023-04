Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Linz/ Vettelschoß (ots)

Am Donnerstag, den 06.04.2023 zwischen 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Vettelschoß einzubrechen. Durch die Täter wurde die Eingangstür beschädigt. Bei dem Tatobjekt in der Straße -Im Vogelsang- handelt es sich um ein neuwertiges Einfamilienhaus. Die Bewohner befinden sich derzeit im Urlaub. Ein aufmerksamer Nachbar wurde auf die Tatbegehung aufmerksam und verständigte die Eigentümer. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell