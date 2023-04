Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldungen vom 06.04.2023-07.04.2023, 09:00 Uhr

Betzdorf (ots)

Presse 06.04. - 07.04.2023

VGV Betzdorf-Gebhardshain

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Wallmenroth und Katzwinkel (Sieg) Am Donnerstag, den 06.04.2023, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Wallmenroth und Katzwinkel (Sieg). Ein 26-jähriger PKW-Fahrer überholte in einer unübersichtlichen Linkskurve einen Omnibus und kollidierte sodann im Kurvenbereich frontal mit einer 29-Jährigen PKW-Fahrerin. Die Fahrzeugführer erlitten glücklicherweise lediglich leichte Prellungen und Schürfwunden. Beide PKW wurden durch den Aufprall total beschädigt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Unfallverursachers einbehalten.

Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls Die Polizeiinspektion Betzdorf wurde am Donnerstag, den 06.04.2023, am Vormittag über einen Verkehrsunfall in Höhe der Stadthalle in Betzdorf informiert. Der vermeintliche Unfallverursacher war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar. Vor Ort fanden die Rettungskräfte sowie die Polizeibeamten einen 38-Jährigen PKW-Fahrer vor, welcher zwischenzeitlich bereits wieder zu sich gekommen war. Es stellte sich heraus, dass er aufgrund eines plötzlich aufgetretenen medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen PKW verlor und in der Folge mit einem Straßenschild kollidierte. Der Unfallverursacher wurde durch die Rettungskräfte zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Er blieb ansonsten unverletzt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf REWE-Parkplatz in Gebhardshain. Am Mittwoch, den 05.04.2023, kam es auf dem Parkplatz des "REWE"-Marktes in Gebhardshain zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne seine Personalien zur Schadensregulierung anzugeben.

VGV Daaden/Herdorf

Verkehrsunfall zwischen Daaden und Friedewald Am Donnerstag, den 06.04.2023, kam es in den Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall zwischen Daaden und Friedewald. Eine 48-Jährige PKW-Fahrerin kam auf der Strecke zwischen Daaden und Friedewald aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Die Unfallverursacherin bleib unverletzt. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

Zeugenaufruf nach Anzünden mehrerer Mülltonnen in Daaden Am Freitag, den 07.04.2023, wurden in der Ortslage Daaden mehrere Mülltonnen angezündet. Sie konnten durch starke Kräfte der Feuerwehr Daaden gelöscht werden. Es gibt aktuell keine Hinweise auf den/die Täter. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Haben Sie verdächtige Beobachtungen in der Nacht oder am Abend des 06.04.2023 gemacht?

VGV Kirchen (Sieg)

Betrug durch Teerkolonne in Friesenhagen Bereits am Dienstag, den 04.04.2023, wurde einem 60-Jährigen Geschädigten in Friesenhagen durch eine sog. "Drückerkolonne" zu einem völlig überteuerten Preis der Hof geteert. Zunächst sei eine ca. 50-Jährige Person zu dem Geschädigten gekommen und habe angegeben nach Arbeiten in der Nachbarschaft noch Teerreste übrig zu haben. Diese wolle man vergünstigt im Hof des Geschädigten verteilen. Nachdem zugestimmt wurde, kam plötzlich eine siebenköpfige Personengruppe auf den Hof und teerte die komplette Hofeinfahrt. Anschließend verlangten sie eine fünfstellige Summe von dem 60-Jährigen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf weist daraufhin, dass es sich bei der beschriebenen Vorgehensweise um einen Betrug handeln könnte. Entsprechende Angebote sollten nicht angenommen werden. Wenn Sie den Verdacht eines Betrugs haben, melden sie sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Im oben genannten Fall bittet die Polizeiinspektion Betzdorf um Hinweise. Wurden bei Ihnen ähnliche Arbeiten angeboten?

