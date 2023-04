Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Filmreife Verfolgungsfahrt/ Festnahme eines Intensivtäters

Linz/ Rheinbreitbach/ Bad Honnef (ots)

Am Donnerstag, den 06.04.2023 um 13:09 h sollte durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz in der Ortslage Rheinbreitbach ein 7er BMW mit Bergheimer-Zulassung (BM) einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer missachtete daraufhin jegliche Anhaltesignale und flüchtete über die B42 in Fahrtrichtung NRW. Es konnte recherchiert werden, dass die Kennzeichen für einen VW-Golf ausgegeben sind. Während der Flucht kollidiert das weit über 200 PS starke Fahrzeug mit mehreren unbeteiligten Fahrzeugen. In der Ortslage Bad-Honnef musste der Täter das Fahrzeug schließlich aufgrund von Unfallschäden abstellen. Er flüchtete fußläufig in einen größeren Gebäudekomplex. Das Objekt wurde zunächst durch starke Polizeikräfte aus NRW und RLP, inklusive Mantrailer-Hund und Polizeidrohne umstellt. Der Beschuldigte konnte schließlich im Rahmen der Gebäudedurchsuchung aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Unbeteiligte wurden bei der Festnahme nicht gefährdet. Der Täter versteckte sich unter mehreren Handtüchern in einer Duschkabine. In dem Fluchtfahrzeug konnte Diebesgut aufgefunden werden, welches einem Tageswohnungseinbruch zugeordnet werden konnte. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 26-jährigen Intensivstraftäter aus Linz. Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Kokain und THC. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen und weiteren Tatzusammenhängen stehen noch aus. Der Beschuldigte wird an Karfreitag dem Haftrichter vorgeführt.

