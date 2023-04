Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl von Osterhasen - Zeugensuche

Wissen (ots)

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Diebstahls. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 04./ 05.04.2023, wurden in Wissen zwei Osterhasen entwendet. Die ca. 40 cm großen Figuren aus Keramik standen als Osterschmuck in der Wiesenstraße vor einer Haustür. Wer Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der Figuren geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

