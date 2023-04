POL-PDNR: Rechtschreibfehler bei Sachbeschädigung an einem PKW

Kirchen (Sieg) (ots) - Am 05.04.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 62, Ortsausgang Kirchen in Fahrtrichtung Mudersbach. Der 62-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die B62 aus dem OT Freusburg kommend in Fahrtrichtung Kirchen Innenstadt. Eine 51-jährige Fahrzeugführerin befuhr die B62 mit ihrem PKW in entgegengesetzte ...

mehr