Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geldbörsendiebstahl in der Neuwieder Fußgängerzone

Neuwied-Innenstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15.00 h begegnete in der Neuwieder Fußgängerzone beim "Schärjer"-Denkmal eine Fußgängerin einer Gruppe von fünf oder sechs jungen Leuten. Dabei kümmerte sich ein etwa 25jähriger Mann auffällig intensiv um den Hund der Frau. Nachdem die Gruppe weitergegangen war, fiel der Passantin auf, dass aus ihrem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug, ihre Geldbörse fehlte. Offenbar wurde sie abgelenkt und so das Portmonee aus dem Rucksack entwendet. Einige Minuten später schon wurde der Polizei Neuwied der Fund dieser Geldbörse in der Rheinstraße gemeldet. Bei der Rückgabe an die Besitzerin stellte diese fest, dass lediglich etwa fünf Euro in Münzgeld fehlte. Laut der Fußgängerin hatten alle Personen dieser verdächtigen Gruppe ein südländisches Aussehen. Der Mann war etwa 180 cm groß, hatte eine schlanke Figur und trug krause dunkelbraune Haare. Eine Frau dieser Gruppe war ebenfalls etwa 25 Jahre alt und war etwas kleiner bei ebenfalls schlanker Figur. Sie hatte glatte dunkelbraune schulterlange Haare. Hinweise zu dieser Personengruppe bitte an die Polizei Neuwied (T.: 02631/878-110 oder pineuwied@polizei.rlp.de).

