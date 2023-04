Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62 in Kirchen

Kirchen (Sieg( (ots)

PRESSEERSTMELDUNG !

Auf der B 62, Ortsausgang Kirchen in Fahrtrichtung Mudersbach, ist es zu einem schwer1en Verkehrsunfall gekommen. Kurz hinter der ersten Bahnüberführung aus Richtung Kirchen kommend sind zwei PKW frontal zusammen gestoßen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die B 62 ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ableitungen erfolgen am Nordknoten in Kirchen sowie über die Büdenholzer Straße in Mudersbach.

Zur Unfallursache können momentan keine Angaben gemacht werden. Die B 62 wird für längere Zeit gesperrt bleiben.

Es wird nachberichtet!

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell