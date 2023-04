POL-PDNR: Verkehrskontrolle des Schwerverkehrs

Busenhausen (ots) - Am Dienstag, 04.04.2023, wurden in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr die beiden amtlichen Kennzeichen von einem Pkw Skoda Yeti entwendet. Das Fahrzeug war während der Tatzeit auf dem Verbindungsweg von Busenhausen OT Beul nach Hilgenroth abgestellt. Da die Täter bislang unbekannt sind, bittet die Polizei Altenkirchen um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de ...

