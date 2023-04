Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden nach gefährlichem Überholmanöver - Zeugen gesucht

Rüscheid - L258 (ots)

Am gestrigen Dienstagabend gegen 21:56 Uhr ereignete sich auf der L258 in der Ortslage Rüscheid ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 20jähriger Fahrer eines dunklen BMW 3er die L258 aus Richtung Anhausen kommend in Fahrtrichtung Dierdorf. Unmittelbar vor der Ortslage Rüscheid dürfte der BMW-Fahrer verbotswidrig links an einem Fahrbahnteiler vorbei gefahren sein um zwei vorausfahrende Pkw zu überholen. Hierbei übersah er jedoch, dass eine 40jährige Pkw-Fahrerin nach links in die Bismarckstraße einbiegen wollte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei verletzte sich eine Person leicht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der BMW-Fahrer bereits in der Ortslage Anhausen mit überhöhter Geschwindigkeit waghalsige Überholmanöver durchführte.

Zeugen bzw. weitere Geschädigte werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. in Verbindung zu setzen.

