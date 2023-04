Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Niederfischbach (ots)

Am 03.04.2023, gegen 07:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger mit seinem VW Caddy, die Industriestraße in Niederfischbach. Da der junge Fahrer die Vereisung seiner Scheiben nicht ordnungsgemäß entfernte, trat er die Fahrt mit erheblich eingeschränkter Sicht an; zumal ein Beschlagen der Windschutzscheibe hinzukam. Infolge dieser schlechten Sicht, erkannte er einen querenden 68-jährigen Fußgänger nicht und kollidierte mit dem Senior. Der Fußgänger prallte auf die Motorhaube und anschließend gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges. Er erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 24-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

