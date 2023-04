Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Farbschmierereien im Innenstadtbereich

Betzdorf (ots)

Am 30.03.2023 wurden bei der Polizei Betzdorf mehrere Farbschmierereien im Innenstadtbereich von Betzdorf angezeigt. Ein bisher unbekannter Täter hatte die Wände in der Weltladen-Passage mit diversen Symbolen und Sprüchen besprüht. Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise zu dem oder den Täter/n an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell