Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht-Weißer Ford an Beifahrerseite beschädigt

57610 Altenkirchen (ots)

Im Laufe des Nachmittags des 04.04.2023 wurde ein weißer Ford Fiesta durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am vorderen rechten Kotflügel und der Beifahrertür beschädigt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen besteht die Möglichkeit, dass das Fahrzeug in der Zeit von 15:35 - 17:40 Uhr auf dem Großraumparkplatz an der Friedrich-Emmerich-Straße, dem Parkplatz des Center Shops oder dem Gelände der Erich-Kästner-Schule in Altenkirchen beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.

