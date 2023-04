Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mülltonnenbrand

Weyerbusch (ots)

Am Dienstag, 04.04.2023, gegen 10.30 Uhr, gerieten in Weyerbusch, Am alten Born, insgesamt drei Mülltonnen in Brand. Durch das Feuer wurde auch die Fassade des angrenzenden Wohnhauses geringfügig beschädigt. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Weyerbusch, des Rettungsdienstes und der Polizei Altenkirchen. Zur Schadenshöhe und der Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

